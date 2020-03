Weitere Evakuierungs-Flüge sollen Tschechen aus dem Ausland holen

Tschechien will wegen der Corona-Krise seine Bürger mit weiteren Sonderflügen in die Heimat zurückholen. Laut dem Außenministerium sollen schon bald Maschinen in Richtung Baltikum, Ägypten, Vietnam und den Philippinen aufbrechen. Die Flüge bieten Platz für rund 700 Personen, wobei 100 Plätze für andere EU-Bürger reserviert sein sollen.

Das Außenministerium hat Tschechen, die wegen der weltweiten Reisebeschränkungen im Ausland gestrandet sind, dazu aufgerufen, sich an die Botschaften vor Ort zu wenden.