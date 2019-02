Weißes Haus bestätigt Treffen von US-Präsident Trump mit Babiš

Das Weiße Haus hat den bevorstehenden offiziellen Besuch von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) in Washington bestätigt. Die Einladung von US-Präsident Donald Trump an den tschechischen Ministerpräsidenten und seine Frau wurde am Mittwoch (Ortszeit) auf der Webseite des Weißen Hauses veröffentlicht. Der Besuch erfolgt am 7. März. Laut dem Dokument sollen neben den bilateralen Beziehungen auch globale Herausforderungen sowie Cyber- und Energiesicherheit im Mittelpunkt der Gespräche stehen.

Babiš nannte die Einladung den bisherigen Höhepunkt der Beziehungen zwischen Tschechien und den USA. Das Außenministerium in Prag bezeichnete sie als einen Erfolg der tschechischen Diplomatie, der das sehr gute Niveau der tschechisch-amerikanischen Beziehungen unterstreiche.