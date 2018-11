Weinbauern melden Rekordjahr

Der Ertrag der diesjährige Weinlese liegt etwa 30 Prozent über dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Darüber haben Vertreter des Weinbau-Fonds und der Weinbau-Union in ihren Presseberichten informiert. Dabei handelt es sich um die Dachverbände der größten Weinproduzenten hierzulande.

Dank dem heißen Sommer startete die Lese an manchen Rebflächen bereits Anfang August, in der letzten Oktober-Woche ging sie zu Ende. Die Weinbauern erwarten insbesondere in Bezug auf die Qualität der Rotweine ein Ausnahmejahr.