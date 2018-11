Eine Weihnachtsschmuckausstellung wird am Samstag in den Kellerräumen des Schlosses im ostböhmischen Litomyšl / Leitomischl eröffnet. Gezeigt wird Weihnachtsschmuck aus Glas und Korallen. Dies teilte die Sprecherin der gemeinnützigen Gesellschaft Smetanova Litomyšl, Jana Bisová, am Freitag mit.

Einige der Produkte wurden speziell für Ausstellung hergestellt. und können nur im Schloss gekauft werden. Die Ausstellung ist im Schlosskeller bis 23. Dezember zu sehen.