Der diesjährige Prager Weihnachtsbaum ist in der Nacht auf Dienstag auf dem Altstädter Ring angekommen. Die 22 Meter hohe Fichte ist seit rund 2.00 Uhr an ihrem Bestimmungsort und muss nun stabilisiert werden. Danach wird sie geschmückt, wobei der Baum am kommenden Samstag erstmals feierlich beleuchtet wird.

In diesem Jahr stammt der Prager Weihnachtsbaum aus dem nordostböhmischen Semily. Gefällt wurde er auf einem Privatgrundstück, wobei die Fichte um ein gutes Stück gekürzt werden musste.