Weihnachtsansprache: Staatspräsident Zeman kritisiert Kampf gegen Klimawandel

Staatspräsident Miloš Zeman hat in seiner Weihnachtsansprache den Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Aus der Diskussion über klimatische Veränderungen werde eine Religion gemacht, so Zeman am Donnerstag. Als Folge könnte die Industrie aus der EU in andere Gegenden der Welt übersiedeln, in denen die Energiepreise niedriger lägen.

Des Weiteren kritisierte der tschechische Präsident langatmige Gerichtsprozesse und Baugenehmigungsverfahren in Tschechien. Lob verteilte Zeman hingegen für die niedrige Arbeitslosigkeit, das anhaltende Wirtschaftswachstum und die relativ geringe Staatsverschuldung im Land.