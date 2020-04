Wegen Pandemie: 40 Touristen sitzen in Hellas fest, darunter zwei Tschechen

In etwa 40 ausländische Touristen, darunter zwei Tschechen, sitzen wegen der Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie gegenwärtig in einem Camp im Norden Griechenlands fest. Darüber informierte die griechische Tageszeitung „Kathimerini“ am Sonntag. Laut dem Blatt lobten einige der Touristen die griechische Regierung, dass sie ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie ziemlich früh getroffen habe. Zwei Briten bemerkten, dass Athen dabei wesentlich eher gehandelt habe als ihre Regierung in London.

Das Camp befindet sich in Drepano. Hier sind gegenwärtig 41 Touristen aus verschiedenen europäischen Ländern untergebracht, die zu ihrer Langzeittour quer durch Griechenland schon im Dezember vergangenen Jahres aufgebrochen sind, schreibt „Kathimerini“. Während ihrer Wandertour wurden sie von der Coronavirus-Pandemie überrascht, die Ende letzten Jahres in China ihren Anfang nahm. Die beiden tschechischen Bürger, Leoš und Jana, sind seit einem Monat in dem Camp. Sie fühlten sich hier sicher, sagten sie gegenüber der Zeitung. Nach Aussage von Leoš wollten beide eigentlich nach Hause fliegen, doch die Einschränkungen im Flugverkehr hätten ihnen einen Strich durch ihre Pläne gemacht. Beide Tschechen verbinden Urlaub und Arbeit, sie seien via Internet tätig, hieß es. In Griechenland wurde der erste positive Covid-19-Test am 26. Februar gemacht.