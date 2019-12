In mehreren Regionen Tschechiens hat am Mittwoch besonders warmes Wetter geherrscht. An insgesamt 51 Wetterstationen wurden die Temperaturrekorde für den 18. Dezembers geknackt. An 32 Stationen wurde der Rekordwert für den ganzen Dezember überschritten.

Die höchste Temperatur wurde in Mořkov / Murk bei Nový Jičín / Neutitschein in Nordmähren gemessen, sie kletterte dort bis auf 17,8 Grad Celsius.