Výborný tritt aus familiären Gründen als Parteichef der KDU-ČSL zurück

Marek Výborný wird von seiner Funktion als Vorsitzender der tschechischen Christdemokraten (KDU-ČSL) zurücktreten, und dies bis zum außerordentlichen Parteitag am 25. Januar nächsten Jahres. Das gab der 43-Jährige am Dienstag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Prag bekannt. Sein Mandat als Abgeordneter wolle er vorerst behalten, er schließe jedoch auch hier einen späteren Rückzug nicht aus.

Es seien familiäre Gründe, die ihn zum Rücktritt als Parteichef bewogen hätten, sagte Výborný am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Prag. Ende September ist seine Ehefrau nach einer Herzattacke völlig unerwartet verstorben. Marek Výborný hat drei Kinder, und er betonte, dass ihm die Familie wichtiger sei als die Politik. Zu seinem möglichen Nachfolger an der Spitze der Parlamentspartei wollte sich der scheidende Parteivorsitzende indes nicht äußern. Die Partei der tschechischen Christdemokraten ist 1919 – also genau vor 100 Jahren – gegründet worden. Sie gehört damit zu den ältesten und traditionsreichsten Parteien des Landes.