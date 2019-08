VTG Supercup: Tschechien besiegt Polen und verliert gegen Deutschland

Am zweiten Spieltag des VTG Supercup hat die tschechische Basketball-Nationalmannschaft der Herren die erste Niederlage in der Vorbereitungphase für die WM in China erlitten. In der Hamburger edel-optics.de Arena verlor sie gegen Deutschland mit 68:87.

Zuvor hatten die Schützlinge von Trainer Ronen Ginzburg am Freitag in Hamburg Polen mit 96:86 geschlagen. Zum Abschluss des renommierten Turnieres geht es am Sonntagnachmittag gegen Ungarn.

Ende des Monats beginnt in China die Basketball-WM der Männer, an der das tschechische Team teilnehmen wird.