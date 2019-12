Vorweihnachtsrekord der Tschechischen Post: 450.000 Pakete an einem Tag zu

Die tschechische Post hat in der aktuellen Vorweihnachtszeit am Montag ihren Rekordtag gehabt. Insgesamt 450.000 Päckchen und Pakete seien da zugestellt worden, gab Logistikchef Petr Cinkl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt. Im vergangenen Jahr hatte der Tagesrekord mit knapp 500.000 Paketen höher gelegen.

Insgesamt seien in der vergangenen Woche zwei Millionen Päckchen und Pakete zugestellt worden, sagte Cinkl. Laut Angaben der Post sollten spätestens bis Donnerstag die Geschenke verschickt werden, damit eine Auslieferung vor Weihnachten garantiert werden kann.