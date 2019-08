Vorschlag zu Klage gegen Zeman sollen Abgeordnete in vier Wochen behandeln

Das Abgeordnetenhaus in Prag wird am 26. September über den Vorschlag des Senats verhandeln, eine Verfassungsklage gegen Staatspräsident Miloš Zeman einzureichen. Darauf hat sich der Organisationsausschuss des parlamentarischen Unterhauses auf seiner Zusammenkunft am Donnerstag verständigt, bei der die Arbeitsthemen der Parlamentssitzung im September erörtert wurden. Das teilte ein Ausschussmitglied gegenüber Journalisten mit.

Den Entwurf über die Verfassungsklage hat das Abgeordnetenhaus am letzten Julitag erhalten. Um zu verhindern, dass er nicht unter den Tisch fällt, müssen die Abgeordneten binnen drei Monaten über dessen Tauglichkeit entscheiden. Damit die Klage vor dem Verfassungsgericht landet, müssen wenigsten drei Fünftel der Abgeordneten für den Vorschlag stimmen. Das gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus aber als eher unwahrscheinlich.