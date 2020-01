Vor chinesischer Botschaft in Prag wurde demonstriert

Eine Gruppe von Demonstranten hat am Samstag vor der chinesischen Botschaft in Prag gegen das Regime in China protestiert. Die Demonstranten spannten zuerst Regenschirme auf, auf denen sie tschechische und chinesische Losungen geschrieben haben. Diese machten auf die Verletzung der Menschenrechte in China aufmerksam. Die Regenschirme warfen die Demonstranten hinter den Zaun der Botschaft.

Initiator des Protests war der Verein Kaputin. Sein Leiter Otakar van Gemund sagte, das chinesische politische System sei für die ganze Welt gefährlich. China verletzt dem Bürgeraktivisten zufolge nicht nur brutal die Menschenrechte, sondern erweitert auch seinen Einfluss in der Welt. In Tschechien bemühe sich China, das demokratische System zu untergraben, so der Bürgeraktivist.