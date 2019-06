Volleyball: Tschechische Frauen erreichen Final Four der Europaliga

Die tschechischen Volleyballspielerinnen haben in der Europaliga das Final Four erreicht. Am Samstag gewannen sie vor eigenem Publikum in Jablonec nad Nisou / Gablonz an der Neiße in ihrer Gruppe mit 3:0 gegen Schweden. Da zuvor die Ukrainerinnen in der Slowakei mit 1:3 verloren hatten, zog das Team von Trainer Jannis Athanasopoulos in das abschließende Turnier ein.

Das Final Four wird am Freitag und Samstag kommender Woche im kroatischen Varaždin ausgetragen. Neben Tschechien nehmen Gastgeber Kroatien sowie Weißrussland und Spanien teil. Bei dem Turnier geht es um den Aufstieg in die Nations League.