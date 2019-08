Volleyball: Tschechinnen unterliegen China 0:3 in Olympia-Qualifikation

Die tschechischen Volleyballerinnen haben am Freitag ihr erstes Qualifikationsspiel für Olympia 2020 verloren. Im chinesischen Ningbo unterlagen sie der favorisierten Auswahl des Gastgebers mit 0:3 Sätzen. Damit ist eine Teilnahme an den Spielen in Tokio bereits in weite Ferne gerückt. In der Ausscheidungsrunde qualifiziert sich nur der jeweilige Gruppensieger für das Olympiaturnier.

In den zwei weiteren Begegnungen der Gruppe B treffen die Schützlinge des griechischen Trainers Jannis Athanasopulos am Samstag auf die Türkei und am Sonntag auf Deutschland. Die letzte Olympiateilnahme für ein tschechisches Volleyballteam der Frauen gab es 1972 in München.