Nach sieben Jahren haben sich die tschechischen Volleyballerinnen den Sieg in der Europaliga gesichert. Die Tschechinnen bezwangen dazu im Endspiel der Final Four am Samstag in Varaždin die Gastgeberinnen aus Kroatien mit 3:1-Sätzen.

Den dritten Platz sicherten sich wiederum die Weißrussinnen. Diese brillierten im Spiel um Bronze gegen Spanien und siegten mit 3:0-Sätzen.