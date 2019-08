Volleyball: Tschechien verliert gegen die Türkei und Chance auf Olympia

Die tschechischen Volleyballerinnen haben beim olympischen Qualifikationsturnier im chinesischen Ningbo auch ihr zweites Spiel verloren. Am Samstag unterlagen sie dem Frauenteam aus der Türkei mit 1:3 Sätzen. Damit haben die Tschechinnen keine Chance mehr auf das Olympiaticket, denn nur der Gruppensieger qualifiziert sich für das Turnier in Tokio.

In ihrer abschließenden Partie treffen die Schützlinge des griechischen Trainers Jannis Athanasopulos am Sonntag auf Deutschland. In dieser Begegnung wird es aller Voraussicht nur darum gehen, wer die Qualifikation als Gruppendritter und wer als Gruppenletzter beendet.