Die tschechischen Volleyball-Herren sind mit einer Niederlage in die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gestartet. Die Schützlinge von Nationaltrainer Michal Nekola unterlagen am Sonntag in Berlin dem Team aus Deutschland mit 0:3.

Im zweiten Qualifikationsspiel der Gruppe A trifft Tschechien auf die Belgier. Diese mussten in ihrem ersten Spiel gegen Vize-Europameister Slowenien ebenfalls eine 0:3-Niederlage einstecken.