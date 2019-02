Volleyball: Pommer als Frauen-Nationaltrainer abberufen

Zdeněk Pommer ist nicht mehr Trainer der tschechischen Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen. Der 44-Jährige wurde am Dienstag vom Tschechischen Volleyball-Verband seines Amtes enthoben. Der Hauptgrund dafür ist das Scheitern seines Teams in der Qualifikation zur diesjährigen Europameisterschaft. Hinter Estland und Finnland wurden die Tschechinnen nur Dritte in der Gruppe E, womit sie das Ticket zur EM verpassten. Tschechien wird damit erstmals seit 2005 bei der kontinentalen Endrunde fehlen, und dies, obwohl das Championat im August mit 24 Mannschaften anstatt wie bisher 16 ausgetragen wird.

Zdeněk Pommer jr. stieß im Februar 2016 als Assistenztrainer von Alexander Waibl zur Frauen-Nationalmannschaft. Als der Deutsche im darauffolgenden September zurücktrat, übernahm Pommer die Chefrolle.