Die tschechischen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft in den Niederlanden das Achtelfinale erreicht. Im abschließenden Spiel der Gruppe D am Donnerstag gegen Montenegro reichte ihnen dazu der Gewinn von zwei Sätzen. Tschechien verlor die Begegnung mit 2:3 und zog als Gruppenvierter in die nächste Runde ein.

Im Achtelfinale treffen die Schützlinge von Trainer Michal Nekola auf Serbien. Das Spiel gegen die Dritten der EM von 2017 wird am Samstag angepfiffen.