Volleyball-EM: Tschechien bezwingt Gastgeber Niederlande 3:2

Die tschechischen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft in den Niederlanden ihren zweiten Sieg erkämpft. In Amsterdam bezwangen sie am Mittwochabend das Team des Gastgebers nach dramatischem Spielverlauf mit 3:2 nach Sätzen. Den größten Anteil am Erfolg hatten einmal mehr Aufbauspieler Jan Hadrava mit 26 Punkten und Netzangreifer Donovan Džavoronok mit 24 Punkten.

In ihrem abschließenden Spiel der Gruppe D treffen die Tschechen am Donnerstag auf die Mannschaft aus Montenegro. Um eine Runde weiterzukommen genügt den Schützlingen von Trainer Michal Nekola bereits der Gewinn von zwei Sätzen.