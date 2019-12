Die Volleyballer aus České Budějovice / Budweis haben am Donnerstagabend in der Champions League bei Trentino mit 0:3 verloren. Damit liegen die Südböhmen in der Gruppe A weiter auf dem dritten Platz hinter zwei italienischen Vereinen, aber vor Fenerbahce Istanbul.

Jihostroj České Budějovice hatte zum Auftakt der Saison die Türken mit 3:2 besiegt. Danach folgte jedoch eine 1:3-Heimniederlage gegen Civitanova, dem weltbesten Verein aus Italien. Die Rückspiele beginnen für Budweis am 28. Januar.