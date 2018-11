Volkswagen will Passat-Produktion nach Tschechien verlagern

Volkswagen will die Produktion des Passat nach Tschechien verlagern. Dies gab Konzernchef Herbert Diess am Freitag in Wolfsburg bekannt. Demnach soll bis 2023 das Škoda-Werk in Kvasiny die Fertigung dieses VW-Modells übernehmen. Außerdem würden dort weiter die Škoda-Modelle Superb und Kodiaq montiert, hieß es.

Weitere Teile der jetzigen Herstellung in Kvasiny sollen hingegen in ein neues VW-Werk nach Osteuropa kommen. Nach dem Standort werde noch gesucht, wurde verlautbart. Die tschechische VW-Tochter Škoda hat im vergangenen Jahr insgesamt 1,2 Millionen Autos produziert.