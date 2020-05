Vojtěch: Ab dem 25. Mai können sich bis zu 500 Menschen versammeln

Ab dem 25. Mai sollen in Tschechien wieder Zusammenkünfte von bis zu 500 Menschen möglich sein. Das sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Mittwoch im Abgeordnetenhaus. Gegenwärtig sind Versammlungen bis zu 10 Personen erlaubt, ab dem kommenden Montag wird die Obergrenze auf 100 Menschen erhöht. Daher wird eine Fortsetzung des Spielbetriebs in der ersten tschechischen Fußball-Liga ab dem 25. Mai wahrscheinlicher. Um eine ordnungsgemäße Austragung der Punktspiele zu gewährleisten, hatte der Liga-Verband (LFA) eine Beteiligung von 130 Personen gefordert.

Das Tragen von Masken zum Schutz der Atemwege in der Öffentlichkeit soll laut Vojtěch erst im Juni abgeschafft werden. In öffentlichen Räumen soll diese Pflicht jedoch weiter aufrechterhalten werden.