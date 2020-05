Vojtěch: Ab 25. Mai können Heimbewohner und Patienten besucht werden

Besuche in Altenheimen, Krankenhäusern sowie in Kliniken für Langzeitkranke sollen ab dem 25. Mai wieder gestattet sein. Das gab Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Donnerstag via Twitter bekannt. Damit dürfen die Familien der Heimbewohner und von Patienten nach elf Wochen endlich wieder ihre Angehörigen besuchen. Im ursprünglichen Exit-Plan aus den Coronavirus-Maßnahmen war dieser Schritt erst ab dem 8. Juni vorgesehen.

Wegen der Corona-Pandemie wurde am 10. März ein Verbot zum Besuch von Altenheimen sowie den stationären Stätten in Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen erlassen. Seit dem 19. März dürfen zudem die Bewohner von Heimen oder Einrichtungen für Demenzkranke ihre Gebäude nicht verlassen. Gerade diese Menschen zählen zur höchsten Risikogruppe für eine Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger.