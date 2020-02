Vogelgrippe: Zucht in Slepotice wird gekeult – weitere Zucht ohne Virus

Im ostböhmischen Slepotice östlich von Pardubice wurde in der Nacht zu Dienstag mit der Keulung des Geflügels in einem Zuchtbetrieb der Firma Moras begonnen. In der Großhaltung von etwa 7000 Puten und 130.000 Hühnern war eine Infizierung mit dem Vogelgrippe-Virus festgestellt worden. Die vorsorgliche Tötung der Tiere soll bis Freitag beendet sein.

Es ist der zweite Fall in diesem Jahr in Tschechien, bei dem die Erkrankung nachgewiesen wurde. Im Januar war der Geflügelpest-Erreger H5N8 in einer Kleinzucht in Štěpánov nad Svratkou im Kreis Böhmisch-Mährische Höhe festgestellt worden. Entwarnung aber gab es für eine weitere Zucht der Firma Moras. Im nur wenige Kilometer von Slepotice entfernten Moravany wurde der der Virus nicht bestätigt. Daher müssen die 120.000 Hähnchen dieser Zucht nicht getötet werden.