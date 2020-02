Visegrád-Staaten unterstützen EU-Beitritt Albaniens und Nordmazedoniens

Die Außenminister der vier Visegrád-Staaten haben am Donnerstag in Prag erneut erklärt, dass sie die Aufnahme der Beitrittsgespräche der EU mit Albanien und Nordmazedonien unterstützen. Dies halten sie für einen Weg zur Stabilisierung der Region. Das sagte der tschechische Außenamtschef Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) nach dem Treffen der Außenminister der Visegrád-Staaten mit Vertretern von sechs Ländern des westlichen Balkans. Der EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi, der am Treffen in Prag teilnahm, erklärte, die Erweiterung der EU um die Balkan-Länder sei im Interesse der EU.

Petříček zufolge ist wichtig, dass sich die EU-Länder beim Gipfel im März auf einen Konsensus einigen. Über die Aufnahme der Beitrittsgespräche sollte schon beim EU-Gipfel im Oktober entschieden werden, vor allem Frankreich war jedoch damals dagegen.