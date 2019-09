Visegrád-Staaten planen engere militärische Zusammenarbeit

Die vier Visegrád-Staaten wollen beispielsweise den Kauf von Munition vereinheitlichen. Das ist das Ergebnis des Treffens der Verteidigungsminister Tschechiens, Polens, Ungarns und der Slowakei am Freitag in Ostrava / Ostrau. Über die genauen Rahmenbedingungen soll noch verhandelt werden, so der tschechische Ressortchef Lubomír Metnar.

Tschechien sitzt im laufenden Halbjahr der Visegrád-Gruppe vor. Eine engere militärische Zusammenarbeit gilt dabei als eine der Prioritäten Prags. So soll unter anderem über gemeinsame Einsatztruppen bei Nato-Einsätzen gesprochen werden.