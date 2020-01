Visegrád-Regierungschefs treffen sich in Prag mit Österreichs Bundeskanzler Kurz

Die Regierungschefs der Visegrád-Staaten treffen sich am Donnerstag in Prag mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gesprächen. Laut dem tschechischen Premier Andrej Babiš (Partei Ano) dürfte eines der Themen dabei das Vorgehen der EU gegen die illegale Migration sein. Österreich vertritt in dieser Frage eine ähnlich harte Haltung wie die vier Visegrád-Staaten.

Eine eher kontroverse Diskussion wird über die europäische Klimapolitik erwartet. Tschechien, die Slowakei und Ungarn wollen ihre Atomenergie ausbauen. Die neue österreichische Regierung aus ÖVP und Grünen hat sich hingegen dazu verpflichtet, den Bau neuer Atommeiler in Europa zu verhindern.

Im Anschluss an das Treffen der Visegrád-Staaten werden Babiš und Kurz noch zu einem Gespräch unter vier Augen zusammenkommen. Es ist der Antrittsbesuch des österreichischen Bundeskanzlers nach seiner Wiederwahl.