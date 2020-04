Violinist und Bratschist Jan Talich gestorben

Am 16. April ist der Violinist und Bratschist Jan Talich im Alter von 74 Jahren gestorben. Dies gab sein Sohn via Facebook am Mittwoch bekannt.

Talich war der Neffe des weltberühmten Dirigenten Václav Talich. Im Jahr 1964 gründete der Musiker das renommierte Talich-Quartett, das weltweit Konzerte gab. Er war zudem Mitglied der Tschechischen Philharmonie, spielte auf Solo-Konzerten und unterrichtete bei Meisterkursen in der ganzen Welt.