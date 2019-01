Villa Bertramka ist nationales Kulturdenkmal

Die klassizistische Villa Bertramka in Prag wurde zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Kulturminister Antonín Staněk hat über die Entscheidung der Regierung am Montag informiert. Der Status als Kulturdenkmal könnte die Finanzierung einer Wiederbelebung des verfallenen Gebäudes erleichtern, so der Sozialdemokrat. Der Prachtbau gehört der Mozart-Gemeinde, er steht aber seit zwei Jahren leer.

Die sogenannte Bertramka im heutigen Stadtteil Smíchov wurde bekannt vor allem als Wirkungsort von Wolfgang Amadeus Mozart bei seinen Prag-Aufenthalten. Gerade dort soll Mozart die Oper „Don Giovanni“ komponiert haben.