In Tschechien wurde die vierte Person positiv auf Coronavirus getestet. Es handelt sich um eine Frau, die in Italien im selben Hotel wohnte wie der Mann, bei dem am Sonntag das Coronavirus bestätigt wurde.

Die Frau kehrte am Freitag aus Italien zurück. Der Vizegesundheitsminister Roman Prymula sagte, dass ihr Zustand nicht ernsthaft ist.