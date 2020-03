In Tschechien hat die vierte Person Covid-19 überwunden. Die erfolgreiche Behandlung der Lungenkrankheit wurde aus dem Mährisch-Schlesischen Kreis gemeldet. Es handelte sich dabei um eine Frau aus der Region, wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch am Freitag via Twitter mitteilte.

Bisher wurden in Tschechien 774 Cornavirus-Infektionen nachgewiesen.