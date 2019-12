Vierschanzentournee: Tschechische Skispringer mit unterschiedlichen Ambitionen

Mit unterschiedlichen Ambitionen sind die tschechischen Skispringer zur Vierschanzentournee gereist. Er wolle den bestmöglichen Platz erreichen, sagte Roman Koudelka. Der 30-Jährige schaffte es bei der letzten Vierschanzentournee auf Rang fünf. In dieser Saison kam Koudelka aber bisher nur in Engelberg mit einem 26. Platz in die Punkteränge.

Auch deswegen stehe derzeit für das tschechische Team im Vordergrund, wieder regelmäßig zu punkten, hieß es am Freitag in Liberec / Reichenberg vor der Fahrt nach Oberstdorf. Die 68. Vierschanzentournee wird am Freitagabend in dem Kurort im Oberallgäu eröffnet.