Vier Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Südmähren

Bei einem frontalen Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw in Südmähren sind am Montagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen. Ein fünfter Passagier wurde verletzt. Der Unfall ereignete sich um 4.30 Uhr auf der Fernstraße 55 bei Sudoměřice unweit der Grenze zur Slowakei auf einer langen Geraden. Wie es zu diesem Crash gekommen ist, wird derzeit von der Polizei untersucht.

Die Fernstraße ist bis in den späten Vormittag hinein in beide Fahrtrichtungen gesperrt, weil die Ermittlungen und Aufräumarbeiten einige Stunden in Anspruch nehmen, sagte ein Polizeisprecher. Zu den Unfallopfern wollte der Sprecher keine konkreten Angaben machen. Er erklärte aber, dass alle am Unfall Beteiligten Tschechen sind, unter den Opfern zwei Kinder sind, und dass der Pkw und der Lkw von Frauen gesteuert wurden.