Vielversprechend: Mit Remdesivir behandeltem Prager Patienten geht es besser

Der Gesundheitszustand des Prager Patienten, dem drei Tage lang das noch nicht zugelassene Medikament Remdesivir verabreicht wurde, hat sich enorm verbessert. Einen Fernsehbericht über diesen Patienten hat die Sprecherin der Prager Uniklinik bestätigt. Der Mann, der mit starken Lungenbeschwerden in das Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte von seiner Behandlung mit dem Beatmungsgerät befreit werden. Dennoch bleibe der Gesundheitszustand des Patienten sehr ernst, sagte Klinikchef David Feltl am Freitag vor Journalisten. Zudem habe sich sein Befinden schon vor der Verabreichung der Remdesivir-Arznei verbessert. Wie Feltl betonte, sei es vor allem notwendig, die Testkapazitäten zu klären, sowie die Belastung des Krankenhauspersonals, das bereits an der Grenze zur Selbstaufgabe arbeite.

Der Mann ist der bisher einzige Tscheche, der das Antivirenserum Remdesivir erhalten hat. Nach Aussage von Martin Balík, Chefarzt der anästhesiologischen Abteilung des Krankenhauses, hat der Mann eine geschädigte Lunge.