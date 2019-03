Veterinärmediziner und Polizisten kontrollieren vietnamesischen Großmarkt Sapa

Veterinärmediziner führen gemeinsam mit Polizisten und Zöllnern Kontrollen auf dem vietnamesischen Großmarkt Sapa im Prager Stadtteil Libuš durch. Sie konzentrieren sich auf dort verkaufte Lebensmittel und kontrollieren Autos, die Waren auf den Markt transportieren. Dies teilte Polizeisprecher Tomáš Hulan am Freitag mit. Bei einigen Lieferungen sei festgestellt worden, dass die Lebensmittel nicht nach den Rechtsvorschriften transportiert werden, sagte Hulan. Die Information sei an die Veterinärverwaltung weiter geleitet, so der Sprecher.

Bei den Kontrollen konzentrieren sich die Zöllner unter anderem auf Waren, die der Zollaufsicht entgangen sind, sowie auf Fälschungen. Auf dem Großmarkt sei in der letzten Zeit einige Mal Fleisch gefunden worden, das unter absolut schlechten Bedingungen transportiert worden sei, teilte eine Sprecherin des Prager Zollamtes mit. Am vergangen Samstag fanden die Veterinärmediziner mit den Zöllnern auf dem Marktgelände in einem LKW 210 Kilo stinkendes Schweinefleisch. Zuvor wurden auf dem Gelände einige illegale Lagerräume mit mehr als zwei Tonnen Fisch und Meeresfrüchten gefunden.