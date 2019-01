Verwirrung um tschechisch-chinesisches Außenministertreffen

Ein Treffen des tschechischen Außenministers und seines chinesischen Amtskollegen sei wegen der Causa Huawei abgesagt worden. Dies sagte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman in einem Fernsehinterview am Donnerstag. Er verwies dabei auf die tschechischen Spionagevorwürfe gegen den chinesischen Mobilfunkhersteller.

Tschechiens Chefdiplomat Tomáš Petříček widersprach hingegen dem Staatsoberhaupt. Die Gespräche seien lediglich in den Februar verlegt worden, teilte der Sozialdemokrat am Freitag vor Journalisten mit. Zeman hatte in der Vergangenheit vor wirtschaftlichen Konsequenzen für Tschechien gewarnt, sollte man an den Vorwürfen gegen Huawei und chinesische Regierung festhalten.