Das Vertrauen in die tschechische Wirtschaft ist den zweiten Monat in Folge gewachsen. Laut den aktuellen Zahlen des Statistikamtes stieg der Vertrauensindikator im September um 0,5 Prozentpunkte auf 99,6 Zähler. Das Statistikamt legte einen entsprechenden Bericht am Montag vor.

Seit Anfang des Jahres schwankte das Vertrauen in die tschechische Wirtschaft von Monat zu Monat teils massiv. Seit August scheint sich jedoch ein positiver Aufwärtstrend einzustellen.