Verteidigungsministerium will größten Waffenkauf für die Armee tätigen

Das Verteidigungsministerium in Prag will die Modernisierung der Bewaffnung der Tschechischen Armee massiv vorantreiben. Die Behörde hat dazu am Freitag verkündet, dass man Kettenpanzerwagen für die Infanterie für mehr als 50 Milliarden Kronen (2 Milliarden Euro) kaufen werde. Dazu werden vier bereits ausgewählte Firmen angesprochen, ihre Angebote vorzulegen, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Am Montag wird Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) das Kabinett über die Pläne zum bisher größten Waffenkauf für die Armee informieren. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ČTK handelt es sich dabei sogar um die bisher größte öffentliche Ausschreibung in Tschechien. Nach Vorstellung des Verteidigungsministeriums soll die Auftragsvergabe bis Sommer nächsten Jahres entschieden werden. Den Vertag mit dem Gewinner der Ausschreibung wolle man im August 2019 unterschreiben, hieß es.