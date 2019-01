Verteidigungsministerium gegen neues Veteranendenkmal

In Tschechien wird es vorerst kein neues zentrales Denkmal für die Soldaten geben, die bei modernen Auslandseinsätzen gefallen sind. Das Verteidigungsministerium bestätigte am Wochenende, dass es diesen Plan nicht weiter verfolgen wolle. Darüber berichtete die Presseagentur ČTK am Samstag. Laut dem Ressort sollen auch die modernen Gefallenen weiterhin mit Gedenktafeln am Nationaldenkmal auf dem Prager Vítkov-Hügel geehrt werden,

Die Diskussion um ein neues Veteranendenkmal kam im vergangenen Jahr auf, das für tschechische Soldaten bei Auslandsmissionen besonders tragisch war. So kamen 2018 insgesamt vier tschechische Soldaten bei Anschlägen in Afghanistan ums leben, viele weitere wurden verletzt.