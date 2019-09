Verteidigungsminister: Vertrag zum Kauf von Militärhubschraubern in diesem Jahr unterschriftsreif

Tschechien dürfte noch in diesem einen Vertrag unterschreiben zum geplanten Kauf von zwölf amerikanischen Hubschraubern für die Armee. Dies sagte Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) am Samstag bei den sogenannten Nato-Tagen in Mošnov / Engelswald nahe Ostrava / Ostrau.

Die Hubschrauber von der US-Firma Bell sollen insgesamt 14,5 Milliarden Kronen (570 Millionen Euro) kosten. Es sind acht Mehrzweck-Hubschrauber vom Typ Venom und vier Kampf-Hubschrauber vom Typ Viper, die Bellim Jahr 2023 liefern soll. Derzeit werde gerade die endgültige Version des Vertrags ausgearbeitet, so Metnar.