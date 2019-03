Mit der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht wird in Tschechien in der Gegenwart nicht gerechnet. Darüber einigten sich Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Abgeordnetenhauses Jana Černochová (Bürgerdemokraten) am Sonntag in einer vom privaten TV Sender Prima gesendeten Debatte.

Metnar sagte, die Armee sei auf eine Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht logistisch vorbereitet.