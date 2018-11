Versteigerung des Stahlwerks Poldi scheitert zum vierten Mal

Zum vierten Mal ist eine Versteigerung des insolventen Stahlwerks Poldi in Kladno fehlgeschlagen. Diesmal hinterlegte keiner der Interessenten rechtzeitig die geforderte Sicherheit in Höhe von 90 Millionen Kronen (3,5 Millionen Euro). Deswegen wurde die Versteigerung für Freitag abgesagt, wie ein Sprecher des Auktionshauses OK mitteilte.

Dreimal ist Poldi in diesem Jahr bereits versteigert worden, jedes Mal wurde aber der Kaufpreis nicht bezahlt. Die bisherigen Summen lagen bei bis zu 260 Millionen Kronen (10 Millionen Euro). Die frühere Poldihütte wurde 1889 vom Unternehmer Karl Wittgenstein gegründet. Nach mehreren Eigentumswechseln seit 1989 wurde im vergangenen Jahr der Betrieb eingestellt.