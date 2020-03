Versorgung mit Ausrüstung zum Schutz gegen das Coronavirus kommt voran

In den nächsten Tagen soll die Versorgung mit Ausrüstung zum Schutz gegen das Coronavirus vorankommen. Es werden mehrere Millionen Mundschutzmasken und weiteres medizinisches Material kommen, informierte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Freitag. Laut seiner Aussage sollen drei Flugzeuge wöchentlich in den nächsten sechs Wochen aus China nach Tschechien fliegen. Am Samstag ist eine Lieferung von sieben Millionen Mundschutzmasken für die Einwohner erwartet.

Hamáček äußerte am Freitag seine Überzeugung, dass Tschechien den schlimmsten Mangel an Schutzmitteln, der in Tschechien in Folge der Coronavirus-Epidemie herrscht, überwunden habe.