Sowohl private als auch staatliche Verkehrsunternehmen in Tschechien schränken über die Feiertage ihren Betrieb ein. So wird ein Großteil der Züge ab 24. Dezember nachmittags bis in die Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages nicht verkehren. Der öffentliche Personennahverkehr beispielsweise in Prag richtet sich in dieser Zeit nach dem Nachtfahrplan.

Vergleichbare Einschränkungen sind in Tschechien auch zum Jahreswechsel zu erwarten.