Verkehrsministerium plant schärfe Regeln für Fahranfänger

Das Verkehrsministerium plant im Zuge der Reform des Punktesystems eine Probezeit für Fahranfänger. So sollen frischgebackene Führerscheinhalter bei Verstößen in den ersten zwei Jahren schneller ihre Fahrerlaubnis verlieren können. Außerdem ist eine strengere Prüfungsordnung geplant. Eine entsprechende Gesetzesnovelle soll im Frühjahr vorliegen, wie der Tschechische Rundfunk am Sonntag berichtete. Verkehrsverbände fordern für Fahranfänger außerdem verpflichtende Fahrten auf einem Testgelände sowie Gespräche mit Verkehrspsychologen,

Autofahrer bis 24 Jahre sind in Tschechien für jeden elften Unfall verantwortlich. Laut der Polizei sind die häufigsten Ursachen mangelnde Aufmerksamkeit und überhöhte Geschwindigkeit.