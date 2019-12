Der Verkehr nach Špindlerův Mlýn / Spindlermühle und Pec pod Sněžkou / Petzer brach am Sonntagmittag zusammen. Die Straßen waren voll von Autos der Touristen, die das Jahresende im Riesengebirge verbringen wollen. Die Polizei hat den Verkehr in den beiden Skisportzentren geregelt, die Autofahrer mussten damit rechnen, dass sie in Kolonnen warten werden. Dies teilte eine Polizeisprecherin mit.

Alle Parkplätze in Špindlerův Mlýn und Pec pod Sněžkou waren während des Sonntagsvormittags voll.