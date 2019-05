Verkehr auf Autobahn D1 kollabiert wegen US-Militärkonvoi

Ein Konvoi mit US-Militärfahrzeugen hat für massive Behinderungen auf der Autobahn D1 zwischen Prag und Brno / Brünn gesorgt. Laut der Straßenverwaltung ist der Tross an einer Verengung bei Humpolec hängengeblieben, wodurch es Verzögerungen von rund zweieinhalb Stunden gibt. Der Konvoi war in dieser Woche von Bayern her bei Rozvadov / Roßhaupt nach Tschechien eingefahren und ist auf dem Weg zu einer Übung in Rumänien und Ungarn.

Es ist bereits der zweite US-Militärkonvoi, der innerhalb von einer Woche über Tschechien fährt. Der erste kam am Wochenende von Polen und fuhr ebenfalls in Richtung Ungarn.