Verfassungsrichter warnt vor enger Verbindung mit Visegrad-Gruppe

Die Tschechische Republik soll sich bemühen, dass sie in der EU nicht eng mit der Visegrad-Gruppe verbunden wird. Das sagte der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Pavel Rychetský, im Rahmen der Konferenz „Václav Havels europäische Dialoge“ am Montag in Prag. Die Entwicklung in Ungarn und in Polen bezeichnete er als sehr verheerend.

Auch der stellvertretende Außenminister Martin Povejšil räumte ein, der Ruf der Visegrad-Gruppe in der EU sei nicht nur positiv, sondern habe auch Schattenseiten. Er unterstrich, Tschechien arbeite nicht nur in der V4-Gruppe zusammen, sondern teile häufig gemeinsame Positionen unter anderem mit Deutschland, den Niederlanden und den baltischen Ländern.